3 موظفين يتناوبون على اغتصاب مريضة منومة!

نيودلهي(صدى):

تجرد ثلاثة موظفين بأحد المستشفيات في الهند، من أخلاقهم، حيث تناوبوا على اغتصاب مريضة بعد أن تم تخديرها.

وكانت المرأة قد دخلت المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس، وتم إدخالها إلى العناية المركزة وإعطائها حقنة مخدرة.

ويقول زوج المجني عليها، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 رجال، وتم تعطيل كاميرات المراقبة الموجودة داخل وحدة العناية المركزة.

وتحقق الشرطة في الواقعة لمحاسبة المتورطين في الجريمة.