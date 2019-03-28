3 موظفين يتناوبون على اغتصاب مريضة منومة!
تجرد ثلاثة موظفين بأحد المستشفيات في الهند، من أخلاقهم، حيث تناوبوا على اغتصاب مريضة بعد أن تم تخديرها.
وكانت المرأة قد دخلت المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس، وتم إدخالها إلى العناية المركزة وإعطائها حقنة مخدرة.
ويقول زوج المجني عليها، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 رجال، وتم تعطيل كاميرات المراقبة الموجودة داخل وحدة العناية المركزة.
وتحقق الشرطة في الواقعة لمحاسبة المتورطين في الجريمة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8680 ] نشر منذ 1 ساعة
هناك توازن بين العقل والجنون وكلما زاد احدهما اثر على الاخر وربما احدهم يقضي على الاخر-
الحمدلله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 48 دقيقة
سود الله وجوهكم يا ص على هذي الاخبار المريضة وعلى هذا التحرير الفاشل الهابط
ارتقوا وتنظفوا من الداخل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24562 ] نشر منذ 47 دقيقة
يعني كانو سهرانيين في المستشفى فاستقلو تخديرها عليهم لعنة الله الانجاس
الحمدلله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 40 دقيقة
اتوقع ان زي هذي الاخبار تعتبر قضايا جنائية خاصة يستحسن عدم نشرها بين اوساط المجتمع
كقراء ومتلقين ايش يهمنا فيه هذا الخبر وايش راح يفيدنا ويقدم لنا غير السلبية
.[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 28 دقيقة
كلامك عين الصواب يا ( الحمد لله).
اوافقك الرأي.
ايش راح نستفيد من هالخبر يعني!!!!!!
الحمدلله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 دقيقة
الهدف من نشر مثل هذا الخبر هو افساد العقل والنفس وهذا الشيء يعتبر اعظم جرم من الجريمة نفسها