تركي آل الشيخ لـ ” السماري ” : ” السن أثّر عليك وصرت تهذري “

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على تغريدة للكاتب عبد الرحمن السماري، سخر فيها من الأمير محمد بن فيصل، وسعود آل سويلم، وخالد البلطان.

وكان السماري قد نشر صورة تجمع رؤساء الأندية الثلاثة النصر والهلال والشباب، وعلق عليها قائلًا: ” الأول كان نصراوي ثم تحول إلى هلالي، والثاني كان نصراوي ثم تحوّل إلى شبابي، والثالث كان هلالي وفجأة صار نصراوي ” .

وأضاف: ” اللي كلفهم كان هلالي ثم نصراوي ثم دحدر إلى التعاون يعني: كله نفر سيم سيم ” في إشارة لتركي آل الشيخ.

ورد آل الشيخ على التغريدة قائلا : ” دحدر إلى التعاون؟!.. كلها أندية وطن.. بس الظاهر السن أثّر عليك وصرت تهذري.. وكان شرفتني وحطيت صورتي معهم وإلا ما تعرف؟ ” .