البحث عن متطوعين يقضون حاجتهم أثناء الاستلقاء براتب مغرِ!

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عن حاجتها إلى متطوعين للمشاركة في تجربة غريبة من نوعها مقابل راتب مغر.

وأوضحت أن الوظيفة تستمر شهرين، وإن المشاركين فيها سيخضعون لتجربة تتعلق بتقليل الآثار الجانبية للسفر الطويل على رواد الفضاء.

وتتطلب التجربة من المشاركين القيام بجميع الأعمال الحياتية، من تناول الطعام وحتى قضاء الحاجة، أثناء الاستلقاء بشكل تام على ظهورهم.

وأوضحت الوكالة أنها بحاجة إلى 24 متطوعا لهذه المهمة، بمكافأة تصل إلى أكثر من 18 ألف دولار.