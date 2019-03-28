” الفسيخ ” يتسبب في طلاق زوجين بعد قصة حب دامت 5 سنوات!

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية ثلاثينية، دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها بعد 7 أشهر من الزواج، و5 سنوات من الحب، بعد طرده له من المنزل بسبب ” الفسيخ ” .

وأوضحت الزوجة ” حامل ” في الأشهر الأولى، أنها شعرت برغبتها في تناول ” الفسيخ ” ولم تستطع مقاومة ذلك الشعور الذي جعلها تخاف من عدم تلبية طلب جنينها.

وأشارت إلى أنها تعلم عدم رغبة زوجها في أكل الأسماك المملحة، بكل أنواعها، ولكن لم تتوقع أبداً مدى كرهه لها، والذي وصل إلى أن يضع نفسه محل مقارنة معها.

وتقول : ” اشتريت سمكة فسيخ واحدة ،خلال تواجده بالعمل، وتركت ما تبقى منها في الثلاجة، لأتناولها في اليوم التالي أثناء تواجده في عمله، فهو لا يعود من عمله قبل منتصف الليل، ولكني فوجئت برد فعله عندما شم رائحته ” ، لافتة إلى أنه أخذ يصرخ في وجهها.

وأضافت: ” وبخني وأهانني، وخيرني بينه وبين الفسيخ في المنزل، وصفعني على وجهي ” ،مضيفة أنه أخرجها من المنزل في الواحدة بعد منتصف الليل.