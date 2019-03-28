بالفيديو.. خالد صلوي يستأنف مباراة أبها والعروبة بعد إعلانه نهاية المباراة!

طلال الغامدي(صدى):

شهدت مباراة أبها والعروبة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، تراجع الحكم خالد صلوي عن إنهاء المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية.

وأثار استئناف المباراة واستمرارها رغم إعلان انتهائها، جدلا كبيرًا، من حيث خرق القوانين.

فيما رأى محللون رياضيون، أنه ربما لم ينتبه الحكم للوقت واحتسب وقت بدل ضائع، بعد ذلك، مؤكدين أن القوانين تنص على أنه إذا اخطأ تقدير الوقت وكان هناك وقتا متبقيا، فلا مشكلة في استئناف المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية، طالما لم يخرج اللاعبين خارج الملعب.

يذكر أنه خيم التعادل الإيجابي 1-1، في لقاء أبها والعروبة ،أمس الأربعاء، ولازال أبها على رأس الهرم برصيد 56 نقطة وينتظر نتيجة وصيفه ضمك اليوم الخميس عندما يلاقي نجران، في المقابل تراجع العروبة لقاء الترتيب برصيد 26 نقطة.