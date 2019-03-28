ظن أنه سيلعب بدوري المحترفين..لاعب المزاحمية يتفاجأ أن فريقه درجة ثانية

نواف السالم(صدى):

صرح اللاعب المصري هاني العجيزي لاعب فريق المزاحمية ” درجة ثانية ” ،بأنه حزم حقائبه وتوجه إلى المملكة بعد العرض المقدم له من المزاحمية، ظناً منه أنه سيلعب في دوري المحترفين.

وأوضح اللاعب أنه تفاجأ بفريقه يخوض منافسات الدرجة الأدنى، ثم تعرض إلى الصدمة عندما أبلغه زميل له في المزاحمية أنهم يلعبون في دوري الدرجة الثانية.

وبدأ العجيزي مسيرته في عام 2003 مع فريق الزمالك المصري ثم المحلة، ثم إلى الأهلي.