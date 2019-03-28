قانوني عن عقوبة رؤساء الأندية: لائحة الانضباط مليئة بالثغرات

ماجد محمد(صدى):

أكد المحامي خالد أبو راشد ،أن العقوبات التي فرضت على رؤساء الهلال والنصر والشباب سليمة قانونياً، واصفًا اللائحة بأنها تركت الحرية للجنة الانضباط بتقدير المخالفات والعقوبات.

وقال أبو راشد في تصريحاته لـ ” في المرمى ” : ” القرارات من الناحية القانونية سليمة كون المواد طبقت في اللوائح، أما عن زيادة العقوبات فهذا يجوز للجنة الانضباط بزيادة 50% على العقوبة ” .

وأضاف: ” أما عن لائحة الانضباط فهي مليئة بالثغرات التي أعطت لجنة الانضباط والأخلاق الحرية، وبات الموضوع برمته تقديرياً ” .

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