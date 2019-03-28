تعيين ” الثقفي ” رئيساً للجنة الثقافية بمحافظة بميسان

حامد العمري (صدى):

عُقد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الثقافية بمحافظة ميسان

والذي كان ‏برئاسة سعادة محافظ محافطة ميسان الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي ، حيث اتفق أعضاء اللجنة باختيار الأستاذ سامي بن غتار الثقفي رئيسا للجنةالثقافية بمحافظة ميسان .

“والثقفي ” هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة منتدى الثقفي الأدبي بثقيف ، وشاعر مهتم بالنقد الأدبي

– بكالوريوس بلاغة ونقد من جامعة أم القرى

– ماجستير أدب جامعة أم القرى 1435هـ .

– رئيس الشؤون التعليمة بمكتب التعليم بمحافظة ميسان

– عضو مؤسس جماعة فرقد الإبداعية بنادي الطائف الأدبي الثقافي .

وللثقفي العديد من المشاركات ، حيث شارك في مهرجان الشعر العربي الثالث في الباحة 1436هـ ، كما شارك في ندوة كرسي الأدب السعودي بجامعة الملك سعود 1436هـ ببحث بعنوان : الرمز الشعري عند مطلق الثبيتي بين الفصحى والعامية ، وشارك في مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس عام 1437هـ ببحث بعنوان :

” تشكيلات عاصفة الحزم في الشعر السعودي ” ، وأيضا شارك في ملتقى دارين الثاني الذي ينظمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي ببحث بعنوان :

منتدى السالمي الثقافي ودوره في إثراء الحركة الأدبية والثقافية بمحافظة الطائف .

” صدى ” الإلكترونية تهنىء الأستاذ سامي الثقفي بهذه المناسبة ، ونسأل الله له المزيد من التوفيق والسداد.