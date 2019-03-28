غضب عارم وسط جماهير يوفنتوس بسبب قميص الفريق الجديد

ماجد محمد(صدى):

غضب جماهير نادي يوفنتوس؛ بسبب تسريب قميص يوفنتوس الإيطالي للموسم المقبل.

وتعشم الجماهير في ارتداء فريقهم المفضل ملابس أكثر أناقة؛ حيث نشر موقع ” فوتي هيدلاينز ” المختص بتسريب صور ملابس فرق كرة القدم، صورة لقميص يوفنتوس للموسم المقبل، بتصميم غريب ومختلف عن القميص الكلاسيكي المخطط بالأسود والأبيض.

وقسم يوفنتوس القميص نصفين متساويين بالأبيض والأسود، يفصلهما خط رفيع باللون الوردي، وتخلى للمرة الأولى منذ عشرات الأعوام عن قميصه المخطط؛ لتأتي ردود الفعل سلبية من جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: ” لا لا ل ا ” ، بينما علق آخر: ” عيناي تؤلمانني بالنظر لهذا القميص. “