وزير الثقافة يعلن انطلاق مهرجان البحر الأحمر الدولي في 2020

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الثقافة، سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مساء الأربعاء، عن انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في عام 2020، في جدة التاريخية على ساحل البحر الأحمر، إذ سيركز على استضافة المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، و الأنماط السينمائية الجديدة في السينما العالمية.

ويهدف المهرجان إلى رعاية الحركة السينمائية المحلية الصاعدة، وإعادة تأسيسها بعد عقود من التوقف، عبر رفع الإنتاج السنوي من الأفلام السعودية وحفز سوق التوزيع والعروض المحلية.

كما يهدف إلى توفير قاعدة صلبة وحيوية للصناعة السينمائية تعزز من حيوية المجتمع ومن تنوّع الاقتصاد وفق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويلتحق بالمهرجان “ معمل البحر الأحمر للأفلام ” ، وهي حاضنة لمشاريع الأفلام المحلية تعمل طيلة العام وفق برامج إقامة وإعاشة للمخرجين والمنتجين، على تأهيل مشاريعهم السينمائية الحديثة من خلال رعايتها في كل مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع وفق أرفع المعايير العالمية المعتمدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي هي مبادرة غير ربحية تصدر عن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهي مؤسسة حديثة تم تسجيلها وفق الأنظمة السعودية، كأحد الجهات الفاعلة التي تعنى بدعم قطاع الأفلام المحلية عبر اثراء المحتوى الفيلمي المحلي وتوسيع الصناعة نحو آفاق دولية.

يرأس وزير الثقافة، سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مجلس أمناء المؤسسة، فيما يشغل المخرج والمنتج محمود صباغ منصب رئيسها التنفيذي.