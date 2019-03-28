محمد البكيري :عجيب أنه لم يصدر قرار في واقعة المَـمَـرّ بين لاعبي الهلال وأحد
علق محمد البكيري الناقد الرياضي، على وقوع ضرب وتهجم من بعض اللاعبين في ممر اللاعبين عقب انتهاء لقاء الهلال وأحد.
وقال البكيري خلال لقاءه في برنامج ” الوقت الأصلي ” : العجيب أنه إلى اليوم لم يصدر قرار فيما حصل في المَـمَـرّ بين لاعبي الهلال وأحد بينما صدر قرار فيما حصل بين لاعبي الاتحاد والرائد في المَـمَـرّ.
وأضاف البكيري: هناك حالات متشابهة صدر فيها قرار . وهناك حالات تم غضّ الطرف عنها.
وتابع قائلًا : لا نُحمّل رئيس النصر أكثر مما يحتمل ولا حتى بقية رؤساء الأندية . بل نُحمّل اتحاد القدم في تبايُن القرارات.
وخيم التعادل السلبي على مباراة الهلال ومضيفه أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
حمد الله[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا عجيب ولا شي اول مره تحصل مع الهلال من أمن العقوبه كملو الباقي