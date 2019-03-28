محمد البكيري :عجيب أنه لم يصدر قرار في واقعة المَـمَـرّ بين لاعبي الهلال وأحد

ماجد محمد(صدى):

علق محمد البكيري الناقد الرياضي، على وقوع ضرب وتهجم من بعض اللاعبين في ممر اللاعبين عقب انتهاء لقاء الهلال وأحد.

وقال البكيري خلال لقاءه في برنامج ” الوقت الأصلي ” : العجيب أنه إلى اليوم لم يصدر قرار فيما حصل في المَـمَـرّ بين لاعبي الهلال وأحد بينما صدر قرار فيما حصل بين لاعبي الاتحاد والرائد في المَـمَـرّ.

وأضاف البكيري: هناك حالات متشابهة صدر فيها قرار . وهناك حالات تم غضّ الطرف عنها.

وتابع قائلًا : لا نُحمّل رئيس النصر أكثر مما يحتمل ولا حتى بقية رؤساء الأندية . بل نُحمّل اتحاد القدم في تبايُن القرارات.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الهلال ومضيفه أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.