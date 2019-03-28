بالصور.. حليمة بولند بـ ” الهوت شورت ” وسط الثلوج

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مجموعة من الصور الجديدة، وعلقت عليها: ” تحدي الثلج بالهوت شورت. ”

وظهرت حليمة في هذه الإطلالة مرتدية ” هوت شورت “، و “ سويت شيرت “، في حين انتقد بعض متابعيها شكل الهوت شورت، لأنه لم يكن ظاهرًا، قائلين: ” هاي بلهوت سروال “، ” وين الهوت شورت ماشوفته. ”

وتواجدت حليمة وسط الثلوج في جبال لبنان، وهي تلعب بالثلج، مما دفع متابعًا ليعلق: ” متى تحدي النار ودي أشوفك فيه. ”