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بالصور.. حليمة بولند بـ ” الهوت شورت ” وسط الثلوج

بالصور.. حليمة بولند بـ ” الهوت شورت ” وسط الثلوج
خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مجموعة من الصور الجديدة، وعلقت عليها: ” تحدي الثلج بالهوت شورت. ”

وظهرت حليمة في هذه الإطلالة مرتدية ” هوت شورت “، و “ سويت شيرت “، في حين انتقد بعض متابعيها شكل الهوت شورت، لأنه لم يكن ظاهرًا، قائلين: ” هاي بلهوت سروال “، ” وين الهوت شورت ماشوفته. ”

وتواجدت حليمة وسط الثلوج في جبال لبنان، وهي تلعب بالثلج، مما دفع متابعًا ليعلق: ” متى تحدي النار ودي أشوفك فيه. ”

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 70485 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 17798 ] نشر منذ 43 دقيقة

خلوها تستمتع راح البرد وبدا الحر 😅

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