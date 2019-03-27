سائح منحرف يصور الفتيات أثناء الاستحمام

كانبرا(صدى):

تمكنت الشرطة الأسترالية، من القبض على سائح من مدينة هونج كونج الصينية قام بتصوير فتاة عارية في حمام غرفة داخل فندق أقام فيه بجوارها.

وحجزت السائحة الفرنسية، غرفة مشتركة في فندق صغير في مدينة سيدني، حيث كان جارها في الغرفة سائح من هونج كونج.

ولاحظت الفتاة الفرنسية حقيبة صغيرة بالقرب من الحوض عندما كانت الفتاة تستحم، تبين لاحقًا تواجد كاميرا مخبأة داخل الحقيبة في علبة مزيل للعرق.

وقامت بإبلاغ الشرطة التي أقلت القبض على السائح، فيما عثرت الشرطة في أغراضه على العديد من محركات الأقراص الثابتة، تحوي مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو لنساء تم تصويرهن بشكل خفي.