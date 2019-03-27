بالصور.. 3 إصابات في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 20:55 مساء اليوم الأربعاء على الرقم الموحد 997 والذي وقع قبل إشارة المعارض ببني سار بإتجاه مدينة الطائف.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافية بمباشرة القائد الميداني سعد عوض الزهراني من الهلال الأحمر لموقع الحادث.

وأضاف الزهراني ” عند وصول أول فرقة إتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع ، وبعد الكشف عليها إتضح وجود إصابتين تم التعامل معها إسعافياً بالموقع وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وتابع الزهراني ” أن الإصابات صُنّفت بالمتوسطة أما الإصابة الثالثة تم الكشف عليها بالموقع وقُدِّمت لها الإسعافات الأولية ورفض الإنتقال للمستشفى.

وأهاب الزهراني” المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي مكروه ” لا سمح الله “.

ودعى الزهراني المواطنين بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث الذي يعيق عمل المسعفين عند تقديم الخدمة الطبية والإسعافية.