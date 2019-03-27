” سار ” تفتح باب التقديم لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، باب التقديم لحديثي التخرج في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة هي ” الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية – القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة النظم، نظم المعلومات الإدارية ” .

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم لهذه الفرص الوظيفية، إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني من خلال الرابط هنــــا .

ويأتي ذلك ضمن مشاركتها في يوم المهنة الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من 1 -4 أبريل 2019.