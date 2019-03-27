بالفيديو.. الداوود: الجمعيات ستحدد الأسر المحتاجة للوحدات السكنية

علي القحطاني(صدى):

أوضح المهندس مازن الداوود، المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري، تفاصيل تسليم الوحدات السكنية للأسر المستحقة.

وأشار خلال مكالمة هاتفية لبرنامج ” الراصد ” ، إلى أن الاعتماد سيكون بشكل كبير على الشركاء الاستراتيجيين، وتحديدًا الجمعيات إذ هناك تنسيق مع أكثر من 200 جمعية على مستوى المملكة.

وأفاد، بأن هذه الجمعيات هي الاٌقرب من الوزارة لمعرفة الأسر الأشد حاجة للوحدة السكنية، وكذلك نوعية الوحدات الملائمة لكل أسرة.