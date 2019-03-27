إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة ” مدى “

علي القحطاني(صدى):

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأربعاء، مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة (مدى)، وحددت ذو القعدة نهاية المهلة.

وجاء ذلك بعد أن عقد ممثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى)، اجتماعا يوم الثلاثاء،

وتمكن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات في تاريخ 11 ذو القعدة 1140 .

ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع.