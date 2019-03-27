آل الشيخ ينظم سلسلة حفلات لخالد عبدالرحمن في مناطق مختلفة بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على تنظيم عدة حفلات للفنان خالد عبدالرحمن في مناطق مختلفة من المملكة.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو لحفلات الفنان ” مخاوي الليل “، معلقًا عليها: ” من في جيلي ليس له ذكرى مع أغنية لخالد عبدالرحمن؟ “، وجاء الرد على تغريدة ” آل الشيخ “ من قِبل الفنان خالد عبدالرحمن أو“ أبو نايف “ كما يحلو لفريق آخر من عشاقه أن يناديه، ليقول: ” مساؤك جميل بجمال تواجدك معالي أبو ناصر، أسعدتني بهذا الإطراء الجميل، ربي يوفقك، ويسدد خُطاك، تقبّل تحياتي. ”

ليطلب أحد المواطنين الذين شدتهم المحاورة بين أبو ناصر وأبو نايف، عن إمكانية تنظيم حفلة على العود للفنان خالد عبدالرحمن في مدينة الرياض، ليرد آل الشيخ بالقول: ” في الرياض بس؟! والخرج، والطائف، وحائل، والقصيم، وكل المملكة. “