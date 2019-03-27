” السلمون ” العلاج الأمثل للتخلص من التجاعيد

أميرة خالد(صدى):

تبين أن تناول السلمون يساعد على شدّ الوجه والحؤول دون ظهور التجاعيد وجعل البشرة أكثر نضارة، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية الصحية.

كما يُساعد تناول السلمون على حماية القلب ومحاربة التهاب المفاصل والحؤول دون الجلطات الدموية، كما ترميم تلف الشرايين ورفع مستوى الكولسترول الجيّد وخفض مستوى ضغط الدم؛ لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 والكلسيوم والفيتامين D والفولات.

ويقي السلمون من الإصابة بالاكتئاب ويحدّ من الضمور الدماغي ومتلازمة العين الجافة، كما يساعد على النوم ويعالج مشكلة التكلس ويساعد على تقوية العظام.