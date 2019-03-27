أب يتلقى مئات المكالمات لإقناعه بزواج ابنه

عمان(صدى):

تلقى أب أردني، مئات المكالمات الهاتفية من مواطنين داخل وخارج الأردن، تطالبه بالموافقة على زواج ابنه من الفتاة التي يريدها.

وكتب الشاب الأردني، رقم هاتف والده على إحدى السيارات مطالباً الناس بالاتصال بوالده من أجل اقناعه بالموافقة على زواجه حيث كتب: ” اقنعوا الحجي يجوزني ” .

ونشر أردنيون العشرات من التسجيلات الصوتية لمواطنين اتصلوا بالأب، تحاول إقناعه بضرورة الموافقة على زواج ابنه من الفتاة، إلا أنه رفض ذلك رغم تلقي المكالمات بصدر رحب.

ومسح الابن رقم هاتف والده، لكنه كتب : ” لا الحجي أقتنع ولا أنا اتجوزت ” .