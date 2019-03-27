الأرقام تكشف تأثير العويشير في مباراة الهلال وأحد

ماجد محمد(صدى):

للمرة الثانية على التوالي، ترفض لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، احتجاج الأندية ضد نادي أحد بشأن نظامية مشاركة اللاعب عبدالله العويشير.

وكان نادي الحزم قد احتج على مشاركته في المباراة التي جمعته بـ أحد يوم 9 مارس الجاري وانتهت بالتعادل الإيجابي، فيما احتج الهلال على مشاركته في المباراة التي أقيمت بينهما بتاريخ 23 مارس وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفضت اللجنة، الاحتجاجين لعدم توفر شرط المادة 132 من اللائحة، والتي تنص على أن ” الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين فيما يتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد أو هذه اللائحة ” .

وتشير الإحصائيات في مباراة الهلال وأحد، إلى أن نادي الهلال استحوذ على الكرة بنسبة 74% ، وقام بـ20 تسديدة منهم 6 تسديدات على المرمى، فيما كانت دقة تمرير الكرة بنسبة 85%، وسدَّد 7 ضربات ركنية.

تلك الإحصائيات تؤكد تأثير عبدالله العويشير في المباراة، إذ أنه تصدى لعدد من الهجمات التي كان من الممكن أن تصبح أهدافًا وينتهي اللقاء بفوز الهلال.

وكانت لجنة الانضباط قد أوضحت أن لائحة الانضباط والأخلاق، وفق المادة (125) أشارت إلى أنه يجوز للجان القضائية أن تصدر منطوق القرار من دون إصدار أسبابه، وأن على الطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق القرار أن يتقدم بطلب خطي خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.

وأفادت بأن المادة (125) لم تحدد فترة زمنية لتسليم أسباب القرار، إذ ترك ذلك إلى الصلاحيات التقديرية للجنة، مع الأخذ بالاعتبار أن القيد الزمني للاستئناف يبدأ من تاريخ استلام أسباب القرار.

وأوضحت اللجنة بأن الآلية التي تعتمدها هي ذاتها المعمول بها في لائحة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة (116)، وكذلك في لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المادة (111).

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