بالفيديو.. المرور: يجب ترك مسافة بينك وبين عجلة القيادة
وجهت إدارة المرور رسالة للسائقين اليوم الأربعاء مؤكدة على ضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين عجلة القيادة.
ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو توضح فيه ضرورة ترك مسافة بين السائق والعجلة.
وأكدت أن ذلك يقلل من الأخطار الناتجة عند التوقف المفاجئ أو اندفاع الوسادة الهوائية عند الحوادث.
ترك مسافة كافية بينك وبين عجلة القيادة يقلل من الأخطار الناتجة عند التوقف المفاجئ أو اندفاع الوسادة الهوائية عند الحوادث.#المرور_السعودي pic.twitter.com/RlJBYc44V4
— #المرور_السعودي (@eMoroor) March 27, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70458 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب ,,