بالفيديو.. المرور: يجب ترك مسافة بينك وبين عجلة القيادة

نايف السالم(صدى):

وجهت إدارة المرور رسالة للسائقين اليوم الأربعاء مؤكدة على ضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين عجلة القيادة.

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو توضح فيه ضرورة ترك مسافة بين السائق والعجلة.

وأكدت أن ذلك يقلل من الأخطار الناتجة عند التوقف المفاجئ أو اندفاع الوسادة الهوائية عند الحوادث.