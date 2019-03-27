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بالفيديو.. مذيعة تتكهن بزواج ريهانا بحبيبها السعودي

بالفيديو.. مذيعة تتكهن بزواج ريهانا بحبيبها السعودي
أميرة خالد(صدى):

أشعلت المذيعة مورجان ستيوارت على قناة ” E Online ” ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تكهنها بخطبة مرتقبة للفنانة ريهانا، وإنجابها طفلا من حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل .

وقالت مورجان في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل : ” أرى خطوبة وربما ” ، وتابعت: ” ولكن ليس بعد، لأنها لا تزال تريد أن تدخّن سيجارة مرة واحدة يومياً، ولكنني أجزم بخطوبة قريبة يتبعها طفل بعد سنتين ” .

وكان رصد الثنائي معا في العام 2017 في إسبانيا، وانتشرت شائعات تفيد بانفصالهما، ما لبثت أن كذّبتها بعدما أطلّت برفقة ” جميل ” في المكسيك.


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