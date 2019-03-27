الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف ” .

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الرياض والجنوبية من الشرقية، ونجران، ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء شمال وشرق المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.