أبرز الأجزاء في سيارات يمكنك صيانتها بنفسك

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في مجال السيارات ، أن الاهتمام بالسيارة والعناية بها والمحافظة على الصيانة الدورية لها من الأمور الهامة التي تحافظ على أجزائها من التلف وتزيد من العمر الافتراضي لها، لكن بعض قائدي السيارات قد يتجاهلون إجراء الصيانة الدورية للسيارة، بسبب الزحام وقضاء وقت طويل في الانتظار في مراكز الصيانة.

وكشف الخبراء عن أبرز الأجزاء التي يتم يمكن صيانتها بنفسك كل 8000 كم دون اللجوء لمختص، ومنها :

1- قم بفحص الزيوت والسوائل في السيارة، حيث أنه يجب التأكد من سلامة ولزوجة وكفاءة زيت المحرك، والقيام بتغييره في حال انتهاء مدة صلاحيته أو في حال تلفه، كما يجب التأكد من مستوى الزيوت والسوائل الأخرى، فيجب أن تتأكد من منسوب زيت المكابح، والتأكد من مستوى زيت الباور، ومستوى المياه في الردياتير.

2- قم بفحص فلتر الهواء، وفي حال انسداده بالاتربة والأوساخ، أو انتهى عمره الافتراضي، فإنه يجب تغييره، حتى لا يعرض السيارة إلى المشاكل والأعطال.

3- قم بتبديل الإطارات، بوضع الإطارات الخلفية بدل الأمامية بحيث يكون تركيبهم على شكل X، بحيث تجعل الإطار الخلفي الموجود ناحية اليمين، والإطار الأيسر يكون بالعكس، أما الإطارين الأماميين فيعودان كما هما ليحلا محل الإطارين الخلفيين، والهدف من هذا التغيير هو الحفاظ على عمر الإطارات، وتقلل من تعرضهما للتلف أو الثقب أو القطع.

4- مع مرور الوقت تتلف بعض اللمبات في مصابيح الإضاءة، أو يتغير لون الزجاج الخارجي للمصابيح مما يؤثر على كفاءة إنارة مصابيح السيارة، لذا عليك التحقق من عمل اللمبات وتغيير التالف بينهم، وتنظيف المصباح أو تغيير زجاجة.

5- قم بفحص وصلات بطارية السيارة والتأكد من سلامتها، والتأكد من عدم وجود أي قطع فيها.

6- قم أيضاً بفحص البوجيهات، وفي حال وجود بوجيه محترق قم بتغييره حتى لا يؤثر على عمل المحرك.

7- توجه إلى أحد محطات الوقود، وقم برفع السيارة وتأكد من عدم وجود ثقوب أو صدأ في جسم السيارة من الأسفل.

8- فلتر البنزين من الفلاتر الهامة التي يجب تغييرها كل فترة، وهو يعمل على حماية طلمبة الوقود من الشوائب العالقة في الوقود، كما يحمي رشاشات الوقود أيضاً من الانسداد، وبالتالي تأثر محرك السيارة وانخفاض كفاءته.