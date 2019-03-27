امرأة تنجب توأمين في 26يوما
أنجبت امرأة من بنغلاديش توأمين بصحة جيدة بعد 26 يومًا على ولادتها طفلًا قبل الأوان من خلال ولادة طبيعية، لكن الأطباء لم يتنبهوا إلى وجود حمل ثان.
وقالت شايلا بودير الطبيبة النسائية التي عالجت المرأة: ” لم تكن تعلم أنها ما زالت حاملًا بتوأمين. فبعد 26 يومًا على وضعها أول طفل، هرعت إلينا بعد شعورها بمخاض الولادة “.
وأجرت المرأة عملية قيصرية طارئة لتوليد التوأمين وهما صبي وفتاة، وسمح للمرأة التي تعيش في مقاطعة جيسور في جنوب غرب بنغلادش بالعودة إلى منزلها مع أطفالها الثلاثة.
وأكدت إن زوجها عامل لا يتعدى راتبه الشهري 70 دولارًا، أما زوجها سومون بيسواس فقال: ” هذه معجزة من الله أن يتمتع أولادي كلهم بصحة جيدة، سأفعل المستحيل لأبقيهم فرحين “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70436 ] نشر منذ 10 دقائق
سبحان الله ,,
,, مبروك ,,