بالفيديو.. نشوى مصطفى عن زوجها : ” طلبت ايده بنفسي “

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن سرّ زواجها والطريقة الغريبة التي تم بها.

وقالت نشوى خلال استضافتها ضمن حلقة من برنامج ” كلام ستات ” الذي يعرض على شاشة ON E أنهما تزوجا بطريقة غريبة جداً، موضحة أنها هي من قامت بطلب يده.

وأضافت أن ذلك تمّ بفضل صداقة تجمع شقيقتها وشقيقته في الجامعة وأنهما خططتا للقائهما.

موضحة أنه تأخر عن الحضور إلى الموعد، وأنها قامت بمعاتبته طالبة منه ” التفرج ” عليها بسرعة.

وأكدت أن هذا أربكه وأنها أرادت منه في البداية أن يقول أمام الجميع إنها لم تعجبه.