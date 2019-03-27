مؤسسة المستهلكين الأمريكية تحدد قائمة السيارات الأقل كفاءة

واشنطن(صدى):

نشرت مؤسسة تقارير المستهلكين الأمريكية (كونسيومر ريبورت) قائمة بأقل السيارات كفاءة بناء على مسح شارك فيه مشترون وتناول 17 معيارا منها المكابح وأعطال بناقل الحركة.

وتضمنت القائمة الآتي :

lفولكس فاجن أطلس:لاحظ المستخدمون مشكلات في نظام التكييف، والمقود، والتعليق، وكثرة استهلاك الوقود رغم أنها لقيت إشادات من خبراء على ما تملك من صف ثالث رحب.

ألفا روميو جوليا: سيارة أخرى فارهة لكن سائقيها اشتكوا من مشكلات في انسابية المقود وفي المحرك والتجهيزات الالكترونية الداخلية.

كيا كي7: بعض المستهلكين تحدثوا عن مشكلات في نظام تبريد المحرك، والوقود وانبعاثاته.

كاديلاك اسكاليد:انتقد خبراء مقاعد السيارة وخشونه المقود وشكا سائقون من مشكلات في التكييف وناقل الحركة والتجهيزات الالكترونية الداخلية.

تسلا موديل إكس:رغم شهرة الشركة إلا أن سيارتها موديل إكس لاقت انتقادات بشأن الألوان ومستوى تزيين السيارة داخليا وخارجيا والضوضاء والتجهيزات الالكترونية الداخلية.

بويك انكليف :اشتكى سائقون من مشكلات طفيفة في ناقل الحركة وأخرى بدرجة انسيابية المقود والضوضاء وناقل الحركة.