مؤسسة المستهلكين الأمريكية تحدد قائمة السيارات الأقل كفاءة
نشرت مؤسسة تقارير المستهلكين الأمريكية (كونسيومر ريبورت) قائمة بأقل السيارات كفاءة بناء على مسح شارك فيه مشترون وتناول 17 معيارا منها المكابح وأعطال بناقل الحركة.
وتضمنت القائمة الآتي :
lفولكس فاجن أطلس:لاحظ المستخدمون مشكلات في نظام التكييف، والمقود، والتعليق، وكثرة استهلاك الوقود رغم أنها لقيت إشادات من خبراء على ما تملك من صف ثالث رحب.
ألفا روميو جوليا: سيارة أخرى فارهة لكن سائقيها اشتكوا من مشكلات في انسابية المقود وفي المحرك والتجهيزات الالكترونية الداخلية.
كيا كي7: بعض المستهلكين تحدثوا عن مشكلات في نظام تبريد المحرك، والوقود وانبعاثاته.
كاديلاك اسكاليد:انتقد خبراء مقاعد السيارة وخشونه المقود وشكا سائقون من مشكلات في التكييف وناقل الحركة والتجهيزات الالكترونية الداخلية.
تسلا موديل إكس:رغم شهرة الشركة إلا أن سيارتها موديل إكس لاقت انتقادات بشأن الألوان ومستوى تزيين السيارة داخليا وخارجيا والضوضاء والتجهيزات الالكترونية الداخلية.
بويك انكليف :اشتكى سائقون من مشكلات طفيفة في ناقل الحركة وأخرى بدرجة انسيابية المقود والضوضاء وناقل الحركة.
اترك تعليقاً