بالفيديو.. غسل الملابس يورط أصالة مع جمهورها

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة السورية أصالة لموجه من الانتقادات ، بسبب شكل قالب حلوى ، خلال احتفالها بيوم ميلاد والدتها برفقة أسرتها ، حيث بدا على شكلآلة لغسل الملابس مع زينة بأشكال أدوات تنظيف منزلية.

وواجّهت للفنانة بسببه الكثير من الانتقادات اللاذعة، إذ رأى بعض المتابعين في شكل القالب إهانة للأم واختصاراً لدورها بالتنظيف المنزلي، إلا أن بعضهم الآخر وصفوا الأمر بالعفوي والطريف.

ويشار إلى أنّ ريم، شقيقة أصالة، تعرّضت لهجوم ناري أيضاً. والسبب نشرها صورة مع والدتها أمام قالب الحلوى نفسه، إلا أنّ ما أثار الجدل هذه المرّة هي رزمة نقود وضعت إلى جانبه، إذ اعتبر الكثيرون هذا استعراضاً لا فائدة منه للثراء ووصفها بعضهم بحديثة النعمة.