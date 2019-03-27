بالفيديو.. الصحة: التدخين يصيب المرأة بسرطان الفم ويؤثر على الجنين

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن التدخين مضر مضر بصحة الأم الحامل، لأنه يتسبب في قصور وفشل وظائف الرئتين للطفل.

وأشارت خلال مقطع فيديو نشره حساب اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى أن النساء المدخنات أكثر عرضةً للإصابة بمرض سرطان الفم أكثر بست مرات مقارنةً بالنساء غير المدخنات.

وأضاف الفيديو، أنّ الإحصاءات الصادرة عن هيئة سرطان الفم الأمريكية كشفت أنّ مدخني السيجار أو النارجيلة لديهم نفس مخاطر الإصابة بسرطان الفم لمدخني السجائر التقليدية.