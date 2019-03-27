دراسة حديثة تكشف تأثير زيادة وزن السيدات على الإنجاب

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن زيادة الوزن من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة عند تناول الطعام، ما يشوه من مظهرهم الخارجي، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصةً السيدات.

وقامت الدراسة بتحليل البيانات من الدراسة الطولية الأسترالية المجتمعية الكبيرة في صحة المرأة (ALSWH)، وأجريت على 23,752 إمرأة، تراوحت أعمارهن ما بين “18 – 39″ عامًا، ومن بينهن 162 مصابة بمرض السكر النمط الأول.

وقال الباحثون إن إصابة السيدات بالنمط الأول من مرض السكر، يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، فضلًا عن انخفاض معدلات الخصوبة، مضيفين أن 24% من المصابات بهذا المرض، يعانين من السمنة المفرطة.

وكشفت الدراسة أن 4% من النساء المصابة بمرض السكر، يعانين من متلازمة تدعى ” المبيض متعدد التكيسات ” (PCOS)، والذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهرمونات الذكورية، ما يؤثر على انتظام الدورة الشهرية، وبالتالي على الإنجاب.

وأشارت إلينور ثونج، الأستاذ في مركز موناش للبحوث الصحية والتنفيذ ينيويورك، وأحد باحثي الدراسة، إلى أن النساء المصابات بالنمط الأول من مرض السكر، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل إنجابية كبيرة، وذلك لارتفاع معدل انتشار السمنة لديهن، موضحةً أن عدم انتظام الدورة الشهرية قد يكون لزيادة كتلة الجسم (BMI)، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، ومتلازمة تكيس المبايض.