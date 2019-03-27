أول تعليق لفيصل بن تركي على تغريم الاتحاد لرئيس نادي النصر 600 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

علق الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق ، على قرارات لجنة الإنضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم ، التي صدرت اليوم الأربعاء .

وقال بن تركي في تغريده له عبر موقع تويتر ” لا يجب أن تشتت تركيز الفريق في مباراة مهمة أمام شقيقنا نادي الهلال ، بالتوفيق لنصرنا الحبيب ” .

وكانت أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 4 قرارات، تتعلق بفرض غرامات على ” نادي الهلال، رئيس نادي النصر، رئيس الهلال، رئيس الشباب ” .

ومن هذه القرارات ألزمت لجنة الانضباط رئيس نادي النصر سعود آل سويلم دفع غرامة مالية قدرها (600,000) ريال؛ لتصريحاته التي تضمنت إساءة لاتحاد كرة القدم وبعض لجانه.