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أول تعليق لفيصل بن تركي على تغريم الاتحاد لرئيس نادي النصر 600 ألف ريال

أول تعليق لفيصل بن تركي على تغريم الاتحاد لرئيس نادي النصر 600 ألف ريال
نواف السالم(صدى):

علق الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق ، على قرارات لجنة الإنضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم ، التي صدرت اليوم الأربعاء .

وقال بن تركي في تغريده له عبر موقع تويتر ” لا يجب أن تشتت تركيز الفريق في مباراة مهمة أمام شقيقنا نادي الهلال ، بالتوفيق لنصرنا الحبيب ” .

وكانت أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 4 قرارات، تتعلق بفرض غرامات على ” نادي الهلال، رئيس نادي النصر، رئيس الهلال، رئيس الشباب ” .

ومن هذه القرارات ألزمت لجنة الانضباط رئيس نادي النصر سعود آل سويلم دفع غرامة مالية قدرها (600,000) ريال؛ لتصريحاته التي تضمنت إساءة لاتحاد كرة القدم وبعض لجانه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3165 ] نشر منذ 49 دقيقة

محد صديقنا ههههههههههههههه

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