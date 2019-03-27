بالفيديو.. مها محمد تضع خاتم ذهب على أنفها لتتزين به

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفنانة الكويتية مها محمد بإحدى مقاطع الفيديو، وهي تضع ” خاتم ذهب ” على أنفها كزينة جديدة.

وقالت ” مها ” خلال الفيديو التي قامت بتصويره: ” هالو مساء جميل عليكم وتتبشروا بالأخبار السارة، شوفتوا أحط خاتم على خشمي ” .

وتابعت: ” تحبون تلبسون خواتم وأساور وأنا اليوم لبّست خشمي ذهب.. شونكم فيه.. حبيت الخاتم، بعد فترة بسويلكم شيء تاني بالعيون ” .

وتعرضت ” مها ” للانتقادات من قبل المتابعين بسبب هذا الفيديو، حيث رأى البعض أنها تقلد مواطنتها حليمة بولند.