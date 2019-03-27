بالصور.. لحظة استخراج ” علقة ” من أنف طفل 

بكين(صدى):

رصد مقطع متداول لقطات مروعة لعملية استخراج ” علقة ” من أنف طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، عندما كان يسبح في قناة ضحلة في شابينابولي، شمال غرب لاوس.

واشتكى الطفل الذي علقت ” العلقة ” في أنفه أثناء السباحة بالقناة المائية من ألم في أنفه، قبل أن يذهب إلى النوم.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الطفل أصيب بصعوبة في التنفس، مما دفع والدته لنقله إلى المستشفى المحلي، وتمكنت ممرضة من سحب المخلوق الذي يشبه الدودة بطول 4 سم باستخدام ملاقط طبي.

وأوضح الأطباء أن وجود العلقة كان يسبب خطرًا كبيرًا على حياة الطفل، خاصة بعدما انتفخت داخل الأنف نتيجة امتصاص دماء الصبي أثناء نومه، ويعتقد أن العلقة كانت أصغر عندما دخلت أنف الولد ثم نمت وهي تتغذى على دمه.