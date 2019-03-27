7 جهات تمويلية تشارك في مبادرة ” القرض الحسن للمدنيين “

عادل الحربي(صدى):

أزاح الصندوق العقاري للتنمية، الستار عن الجهات التمويلية المشاركة في مبادرة دعم المدنيين، وهو الدعم المالي ” قرض حسن ” المقدم لذوي الأعمار من 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري.

وأوضح الصندوق العقاري أنه سيتم سداد القرض بعد الانتهاء من الالتزام التمويلي؛ لافتًا إلى أن الجهات التمويلية المشاركة في المبادرة هي ” العربي anb، بنك الرياض، بنك البلاد، الأهلي NCB ، دار التمليك، دويتشه الخليج للتمويل، أملاك ” .