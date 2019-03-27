” النمر ” : بعض الأمراض الخطيرة أعراض لمتاعب نفسية

نايف السالم(صدى):

يعاني البعض من آلام عضوية ويعتقد أنها نتيجة مرض عضوي إلا أنها في واقع الأمر تكون نتيجة لمتاعب نفسية تظهر في شكل آلام جسدية .

هذا ما أكده الدكتور خالد النمر أخصائي أمراض القلب الذي قال أن ضعف القلب، ونقص السكر، وضربة الشمس، وفرط نشاط الغدة الدرقية في كثير من الأحيان تكون أعراض نفسية .

وأضاف ” النمر ” في تغريدة له على ” تويتر ” : هذه الأعراض النفسية قد تأخذ شكل الاكتئاب أو الحزن الشديد وسرعة الانفعال وغيرها من التغيرات النفسية الحادة .