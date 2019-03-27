الجيش اليمني يضبط شاحنة صواريخ تابعة للحوثيين في البيضاء

فهمي محمد(صدى):

ضبط الجيش اليمني، شحنة صواريخ كاتيوشا كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار الجيش اليمني إلى أن دورية عسكرية تابعة لمحور بيحان، ضبطت شاحنة تحمل على متنها صواريخ الكاتيوشا، في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة ” شرق اليمن ” والبيضاء ” وسط البلاد “.

ولفت الجيش إلى أنه تم التحفظ على الشاحنة وسائقها، وتجري معه تحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الشحنة.

وتبذل الأجهزة الأمنية اليمنية بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، جهوداً كبيرة للحد من تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران إلى ميليشيا الحوثي.