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بالفيديو.. صحفي عراقي يكشف كيفية نقل داعش لأمواله إلى تركيا

بالفيديو.. صحفي عراقي يكشف كيفية نقل داعش لأمواله إلى تركيا
بغداد(صدى):

كشف الصحفي العراقي أحمد الأبيض خلال مقابلة بقناة العربية ، عن كيفية نقل تنظيم داعش الإرهابي أمواله من العراق إلى تركيا .

وقال الأبيض ، بالفترة التي صارت تحضيرات تحرير الموصل من يد داعش الإرهابي كان الأتراك يصرون على تواجدهم في العراق ، وكانوا يرسلوا رسائل لإمكانية سحب قوات حيث كان الجانب الشمالي مفتوح بين العراق وتركيا .

وأضاف، تم نقل الأموال عن طريق الشاحنات والأشخاص فداعش أحتلت الموصل 3 سنوات ، وكان هناك تبادل مالي وحركة عكسية بين تركيا والعراق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 13 دقيقة

تركيا احتلتها ايران فداعش هي ايران

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