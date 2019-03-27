بالفيديو.. صحفي عراقي يكشف كيفية نقل داعش لأمواله إلى تركيا

بغداد(صدى):

كشف الصحفي العراقي أحمد الأبيض خلال مقابلة بقناة العربية ، عن كيفية نقل تنظيم داعش الإرهابي أمواله من العراق إلى تركيا .

وقال الأبيض ، بالفترة التي صارت تحضيرات تحرير الموصل من يد داعش الإرهابي كان الأتراك يصرون على تواجدهم في العراق ، وكانوا يرسلوا رسائل لإمكانية سحب قوات حيث كان الجانب الشمالي مفتوح بين العراق وتركيا .

وأضاف، تم نقل الأموال عن طريق الشاحنات والأشخاص فداعش أحتلت الموصل 3 سنوات ، وكان هناك تبادل مالي وحركة عكسية بين تركيا والعراق .