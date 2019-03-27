” التجارة ” تُشهر بمحاسب قانوني لإرتكابه مخالفة مهنية

الرياض(صدى):

شهرت وزارة التجارة والإستثمار بأحد المحاسبين القانونيين لإرتكابه مخالفة مهنية خلال مراجعته لحسابات شركة مساهمة عامة و عدم الإلتزام بالمعايير المهنية .

وأكدت الوزارة معاقبة المحاسب القانوني “ناصر عبد الله بن ناصر الصالح ” ، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 11-7-1440 هـ ، الموافق 18 مارس الجاري .

وجاء القرار رقم 96/440 من لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين بعد التأكد من المخالفة المذكورة .