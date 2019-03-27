تحذير: إدمان نوع واحد من الفاكهة يعرضك لمشاكل صحية
على الرغم من أن تناول الفاكهة يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف وينصح بها دائماً لمن يعانون من نقص التغذية ، إلا أن البعض قد يدمن نوع واحد من الفاكهة الأمر الذي يعرضه لمخاطر جانبية .
وأكد خبراء التغذية أن تناول نوع واحد من الفاكهة يسبب نقص في المعادن والفيتامينات الموجودة في الأنواع الأخرى ويهملها افرد ، أو ضرر نتيجة زيادة مادة معينة إثر تناول فاكهة بعينها بشراهة .
وقال الخبراء أن التفاح على سيبل المثال له فوائد جمة إلا أن الإكثار من تناوله يضر أصحاب القولون العصبي لما يحتويه من مادة البكتين صعبة التحليل .
كما يعتبر الإكثار من فواكهة أخرى ضار بمن يقوم بحمية غذائية لأنها تكثر الكربوهيدرات والسكر في الدم وتسبب الشعور بالجوع .
وينصح الخبراء بإختيار أصناف أقل محتوى من السكر، مثل: الفريز، الخوخ، توت العليق الأسود، الشمّام، البرتقال، الغريب فروت، الأفوكادو، ويفضل الفواكه الطازجة ، مع تقليل الكمية لثمرة أو ثمرتين فقط في اليوم .
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