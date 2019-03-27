وظائف شاغرة للرجال والنساء بكلية السياحة جامعة المؤسس

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز باب التقديم على وظيفة ” معيد ” في عدد من الأقسام للمواطنين من الرجال والنساء .

وأبانت الكلية أن الوظائف المطلوبة لقسم إدارة الفعاليات تخصص إدارة الفعاليات طلاب عدد ” 3″ و طالبات عدد ” 3″ ، ولقسمي إدارة الضيافة وتكنولوجيا وفن الطهي طلاب عدد ” 1″ وطالبات عدد ” 1″ ـ

وأوضحت الكلية أن الشروط لمطلوبة هي :

أن لا يقل تقدير المتقدم في شهادة البكالوريوس عن جيد جدا ً .

أن يكون حسن السير والسلوك .

ألا يزيد عمره أو عمرها عن 30 سنو .

أن يكون حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS.

الحصول على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها .

كما تقدم الكلية وظيفة محاضر لأقسام إدارة الفاعليات عدد ” 2″ وإدارة الضيافة عدد ” 2″ والسفر والسياحة عدد ” 1″ ، بنفس الشروط السابقة ، شرط ألا يكون المتقدم على رأس العمل وألا يزيد عن 35 عام ويفضل حملة الماجيستير .

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح ن من تاريخ 15 /7 /1440هــ وحتى 15 /8 /1440هــ.هنا