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وظائف شاغرة للرجال والنساء بكلية السياحة جامعة المؤسس

وظائف شاغرة للرجال والنساء بكلية السياحة جامعة المؤسس
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز باب التقديم على وظيفة ” معيد ” في عدد من الأقسام للمواطنين من الرجال والنساء .

وأبانت الكلية أن الوظائف المطلوبة لقسم إدارة الفعاليات تخصص إدارة الفعاليات طلاب عدد ” 3″ و طالبات عدد ” 3″ ، ولقسمي إدارة الضيافة وتكنولوجيا وفن الطهي طلاب عدد ” 1″ وطالبات عدد ” 1″ ـ

وأوضحت الكلية أن الشروط لمطلوبة هي :

أن لا يقل تقدير المتقدم في شهادة البكالوريوس عن جيد جدا ً .
أن يكون حسن السير والسلوك .
ألا يزيد عمره أو عمرها عن 30 سنو .
أن يكون حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS.
الحصول على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها .
كما تقدم الكلية وظيفة محاضر لأقسام إدارة الفاعليات عدد ” 2″ وإدارة الضيافة عدد ” 2″ والسفر والسياحة عدد ” 1″ ، بنفس الشروط السابقة ، شرط ألا يكون المتقدم على رأس العمل وألا يزيد عن 35 عام ويفضل حملة الماجيستير .
وأوضحت الكلية أن التقديم متاح ن من تاريخ 15 /7 /1440هــ وحتى 15 /8 /1440هــ.هنا


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