رجل يستغل زوجاته الثلاثة ويقدمهن لممارسة الرذيلة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري عاطل على استغلال زوجاته الثلاثة؛ حيث أقدم على تعاطي المواد المخدرة، وقدمهن لممارسة الدعارة مع رجال آخرين، مقابل سداد ديونه التي تتراكم من لعبه للقمار.

وعن التفاصيل، قالت السيدات الثلاثة في دعوى الخلع التي قاموا برفعها أن الزوج سخرهن لتحقيق ملذاته، فبدلًا من الإنفاق عليهن ورعاية شئونهن، انقلبت الأية رأسًا على عقب.

حيث قام الزوج بتخصيص مهمة لكل زوجة، وتمثلت مهمة ” الأولى ” في العمل والإنفاق على البيت وضُرَّتيها، أما ” الثانية ” فكلفها بمهمة شراء حبوب ” الترامادول ” التي يتعاطاها.

فيما اقتصرت مهمة ” الأخيرة” على تربية الأطفال وتدبير شئون المنزل، وكان الضرب والإهانة من نصيب من تتقاعس منهن عن تلبية وتنفيذ أوامره، ما جعلهن يتحملن ظروف المعيشة الصعبة معه.

ولم يكتفِ الزوج بذلك بل اتجه للعب القمار، فكان يصرف كل الأموال التي تجمعها الزوجة الأولي عليه، ليصل به الجنون إلى تنازله عن زوجاته الثلاث خلال اللعب، ليختار الرجال إحداهن لمعاشرتها، مقابل ما عليه من ديون.

ولجأت السيدات الثلاثة للمجلس القومي للمرأة وقررن رفع دعوى خلع في آن واحد ضد زوجهن، الذي تجرد من معاني الرجولة.