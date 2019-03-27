توظيف 50 صقرا لتوصيل الطلبات بين المملكة والإمارات

الرياض(صدى):

أعلنت إحدى شركات التسويق الإلكتروني المتخصّصة في قطاع الأزياء، عن إطلاق خدمة توصيل الطلبات في المملكة عبر الصقور، الاثنين المقبل؛ حيث قامت بتوظيف 50 صقراً سريعاً لنقل الطلبات التي تزن 500 جرام وأقل إلى العملاء بسرعة تصل إلى 390 كم في الساعة.

وأوضحت الشركة، أن الخدمة ستنطلق في السعودية والإمارات؛ لافتة إلى أن العملاء سيتسلمون طلباتهم في غضون 3 ساعات فقط من تأكيد الطلب من خلال صقور مخصّصة ومدرّبة لهذا الغرض؛ مؤكدة أنها عملت مع أفضل مدرّبي الصقور على مدار تسعة أشهر لتدريب طاقمها المكوّن من 50 صقراً.

وأشارت إلى أنه ستتم زيادة العدد خلال الأشهر المقبلة لتنضم إلى أسطول صقور التوصيل في السعودية والإمارات؛ بينما من بين الصقور صقرٌ أُطلق عليه اسم ” حبيبي ” أنهى بالفعل 150 رحلة ذهاباً وإياباً عبر شارع الشيخ زايد في الإمارات بنجاح؛ ليحصل على منصب رئيس أسطول الصقور.