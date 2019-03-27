علاء مبارك يعاتب الدريس على استخدام لفظ ” سّلّطة ” .. والأخير يرد

عادل الحربي(صدى):

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عتابًا للإعلامي إدريس الدريس، مُقدم برنامج ” الأسبوع في ساعة ” على قناة ” روتانا خليجية ” .

وجاء ذلك على خلفية استخدام ” الدريس ” لفظ ” سّلّطة ” ؛ لوصف أواخر فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وعن ذلك، قال ” علاء ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” جاء على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس، لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب أن يصدر من أخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وتعودنا منهم دائماً احترام وتوقير الكبير ” .

ليرد ” الدريس ” على علاء مبارك مبينًا حقيقة موقفه قائلاً: ” ليتك أخي الأستاذ علاء تعلم حجم حبي وتقديري لوالدك الرئيس حسني مبارك، فهو كبير وله في نفسي مكانة رفيعة لكنني قصدت بكلمة سلّطة تداخل القضايا عليه ” .

وأضاف: ” أعذرني على أي إساءة فهمت على غير مقصدها.. ولك مني وللوالد الكريم محبتي واحترامي ولكل أشقاؤنا المصريين الذين لهم في نفسي مكانة خاصة ” .

ليرد علاء مبارك على تغريدة ” الدريس ” ليعرب عن شكره له وتقديره لمهنيته: ” كل الاحترام والتقدير للأشقاء في السعودية، وشكر واجب من القلب على رسائل الاحترام والتقدير لوالدي ” .

وتابع: ” أدام الله عليكم الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء، وأتوجه بالشكر للأستاذ إدريس الذي ضرب مثلاً في الرقي والمهنية قليلاً ما نجدها هذه الأيام، وهي شجاعة الاعتذار عندما نخطئ أو يُساء فهمنا ” .