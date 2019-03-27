ذوو الشاب المغدور بجدة يروون تفاصيل جديدة حول الحادث
كشف ذوو الشاب اليمني أسامة قايد ” 17 عاماً ” ، الذي تعرض للقتل بحي البوادي بجدة في تصريحات إعلامية ، عن تفاصيل جديدة حول الحادث .
وقال عبدالله باديان خال الشاب ، أن قاتل اسامة هو من ابلغ عن وجود جثة أسامة داخل منزله ، وأعترف بجريمته زاعماً أن أسامة هو من تهجم عليه في سكنه بغرض السرقة .
وأكد باديان ، أن الاجهزة الأمنية بجدة كشفت أن السرقة التي زعمها الجاني ليست ذات مصداقية ، حيث زعم الجاني أن المجني عليه سرق ألفي ريال من 5 آلاف كانت على تلفاز في المنزل، لافتا إلى أنه لو كان الجاني يهدف للسرقة لأخذ المبلغ كاملا.
واشار باديان ، أن الجاني قام بضرب الضحية على رأسه بعصا مرات عدة حتى وفاته، ملمحا لوجود متورطين آخرين في الجريمة.
وأضاف ، أن الأجهزة الأمنية أوضحت في تحقيقاتها أنها عثرت على المجني عليه داخل غرفة، وعليه آثار تشير إلى تعرضه للتعذيب لوجود حروق ناجمة عن سجائر تم إطفاؤها في جسده، فضلا على تعرضه للحرق بالنار في جسمه، كما كانت أقدامه سوداء من الحرق.
وطالب باديان بالكشف عن كل الجناة، متسائلا: كيف لم تسمع أسرة القاتل صرخات ابن شقيقته وهو يتعرض للتعذيب، وكيف حدثت الجريمة في وجودهم؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70415 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2337 ] نشر منذ 46 دقيقة
لو كل شخص فكر في النهاية الرادعة لجريمته لفكر مليون مرة قبل أن يقوم بفعلها .
ولكن المخدرات الكيماوية والخمور هي التي تمنحه الجرأة على فعلته تلك متناسيآ
بأن عين الله عز وجل أولآ وأخيرآ تراه ثم أن هناك أجهزة أمنية أنشأتها الدولة حفظها
الله على أعلى مستوى من التجهيزات التقنية والبشرية لملاحقة المجرمين وكشف
جرائمهم مهما كانت معقدة وصعبة فإنهم بفضل من الله سوف يحلونها ويصلون في
نهاية المطاف للجاني أو الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم .
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يرحم المتوفي وتطمنو حقكم الشرعي راح تأخذونه كامل مكمل فالقضاء السعودي يعامل الشخص بجريمته لا بجنسيته
مغرد[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 32 دقيقة
فيه شى بينهم لا زم فيه سبب مستحيل يسوون ذا بدون سبب