ذوو الشاب المغدور بجدة يروون تفاصيل جديدة حول الحادث

نايف السالم(صدى):

كشف ذوو الشاب اليمني أسامة قايد ” 17 عاماً ” ، الذي تعرض للقتل بحي البوادي بجدة في تصريحات إعلامية ، عن تفاصيل جديدة حول الحادث .

وقال عبدالله باديان خال الشاب ، أن قاتل اسامة هو من ابلغ عن وجود جثة أسامة داخل منزله ، وأعترف بجريمته زاعماً أن أسامة هو من تهجم عليه في سكنه بغرض السرقة .

وأكد باديان ، أن الاجهزة الأمنية بجدة كشفت أن السرقة التي زعمها الجاني ليست ذات مصداقية ، حيث زعم الجاني أن المجني عليه سرق ألفي ريال من 5 آلاف كانت على تلفاز في المنزل، لافتا إلى أنه لو كان الجاني يهدف للسرقة لأخذ المبلغ كاملا.

واشار باديان ، أن الجاني قام بضرب الضحية على رأسه بعصا مرات عدة حتى وفاته، ملمحا لوجود متورطين آخرين في الجريمة.

وأضاف ، أن الأجهزة الأمنية أوضحت في تحقيقاتها أنها عثرت على المجني عليه داخل غرفة، وعليه آثار تشير إلى تعرضه للتعذيب لوجود حروق ناجمة عن سجائر تم إطفاؤها في جسده، فضلا على تعرضه للحرق بالنار في جسمه، كما كانت أقدامه سوداء من الحرق.

وطالب باديان بالكشف عن كل الجناة، متسائلا: كيف لم تسمع أسرة القاتل صرخات ابن شقيقته وهو يتعرض للتعذيب، وكيف حدثت الجريمة في وجودهم؟