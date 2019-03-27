رغم مشادته مع بيريز.. ” راموس ” : ليس لي علاقة بإقالة سولاري أو عودة زيدان

طلال الغامدي(صدى):

حاول سيرجيو راموس، مدافع وقائد نفي الأخبار المتداولة حول علاقته بإقالة مدربه السابق سانتياجو سولاري وعودة زيدان خاصةً بعد المشادة الكلامية التي تناقلتها الصحف مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والتي طالبه فيها راموس بإنهاء عقده .

وقال ” راموس ” في تصريحات نقلتها صحيفة ” آ س ” : جميع اللاعبين رحبوا بعودة زيدان .

وأضاف: البعض يتهمني بمحاولة التأثير على قرارات الإدارة وأن لي دورًا في تغيير المدرب، لكنني لست الشخص الذي يحاول التدخل في هذه الأمور لكنه عاد وقال : إذا كان هناك شخص مناسب لقيادة ريال مدريد في الفترة الحالية فهو زيدان .

وحول مستقبله مع ” الميرغني ” أكد راموس أنه لا زال أمامه موسمان آخران في عقده وأنه لا يفكر الآن سوى آدائه خلال تلك الفترة .