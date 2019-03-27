بوتفليقة يخضع للإقامة الطبية في جنيف بهوية مزورة

الجزائر(صدى):

كشفت مصادر ، أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ، خضع للإقامة الطبية في المستشفى الجامعي بجنيف باسم مستعار وتاريخ ميلاد مزيف، وفقًا لمذكرة للسلك الطبي التي اطلعنا عليها، تشير إلى أن الرئيس الجزائري يدعى عبد المجيد عيسى وأنه وُلد في 5 يوليو 1983 .

وأكدت المصادر في تصريحات إعلامية ، أنه عانى من التهاب في الجهاز التنفسي الرئوي، الأمر الذي يتطلب تركيب جهاز التهوية للمساعدة على التنفس.

يٌشار إلى أن الرئيس بوتفليقة قدم إلى جنيف مع أربعة أطباء جزائريين (من بينهم أخصائي أمراض القلب وأخصائي التخدير وأخصائي أمراض داخلية)، الذين يعملون كمترجمين فوريين يتحدثون في كثير من الأحيان مكانه لأن الرئيس يعاني من فقدان القدرة على الكلام.