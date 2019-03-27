78 % نمو عمليات المناولة بميناء رأس الخير

الرياض(صدى):

حقق ميناء رأس الخير نمواً في عمليات المناولة خلال شهر فبراير لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت 78%، بواقع 622،437 ألف طن وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

ويأتي هذا النمو في ظل أرصفة وعد الشمال التي أنشئت مؤخراً بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مما ساهم في زيادة عمليات المناولة، خصوصاً البضائع الصادرة والتي شكلت نسبة 111%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

كما يأتي هذا النمو في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.