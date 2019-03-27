” الشورى ” يوافق على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

حمود العنزي(صدى):

وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، حيث يشمل عدد مواد مشروع اللائحة 36 مادة.

وعن أهداف اللائحة، فهي تشمل الآتي:

– التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث.

– التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور، لتكون مكانا مناسبة للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيه، وكل مايتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار .