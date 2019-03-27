هواوي تطرح هاتف P30 لمنافسة أبل في ملعبها 

وكالات(صدى):

أعلنت هواوي، عن أحدث أجهزتها ضمن أقوى سلسلة هواتف ذكية أنتجتها الشركة الصينية حتى اليوم، وتتميز بتصميم وقدرات تصوير فائقة، لمنافسة أبل وسامسونج.

وأشارت الشركة، إلى أنها ستعلن أسعار سلسة هواتف هواوي بي 30 (P30)، خلال حفل الإطلاق الإقليمي، الذي سيقام في دبي في الأول من أبريل القادم.

وعرضت الشركة هاتفيها الجديدين المنتظرين بي 30 وبي 30 برو المميزين على صعيد إمكانيات الكاميرا، حيث دمجت هواوي فيهما “إمكانيات تنافس الكاميرات المحترفة، مثل حساس الصورة المبتكر سوبر سبكتروم، والعدسة البصرية سوبر زوم”،

و دمجت الشركة فيهما الكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره التي تسمى تايم أوف فلايت أو اختصارا (تي أو إف)، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصريا وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأبانت الشركة أن الهاتفين مزودين بكاميرات سوف تغير قواعد التصوير، وتجعل الصور أكثر إشراقا وأوسع وأقرب، وتعمل على تطوير أداء التصوير الذكي.

ويقدم الجهازان بي 30 وبي 30 برو إمكانيات متقدمة لالتقاط الصور ومقاطع فيديو في جميع الأجواء وحالات الاستخدام.

ويعتمد هاتف بي 30 برو على كاميرته الرباعية الجديدة من شركة لايكا الألمانية، التي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغابكسل، تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة زاوية التصوير بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا (تي أو إف) من هواوي.